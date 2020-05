VIDEO | Nella ‘fase 2’ tornano le messe: a Genova la chiesa si fa stadio

GENOVA – Da lunedì tornano le messe e mentre molti parroci studiano le misure di sicurezza più opportune per garantire il distanziamento sociale, l’istrionico sacerdote genovese don Roberto Fiscer, la mette come sempre sull’entusiasmo. E trasforma, per pochi istanti, la sua chiesa in un angolo di gradinata…nord, vista la sua “fede” rossoblu.

“Dobbiamo essere carichi, lunedì si riprende”, lancia il coro su TikTok. “Di tempo ne è passato, ma siamo ancora qua…”, canta sull’aria dell’Estate sta finendo dei Righeira, portata negli stadi italiani dai tifosi dell’Aquila, ma resa celebre dalla curva B del Napoli e molto in voga anche al Ferraris, sponda Genoa. “E oggi come allora, io prego Maria”, risponde uno sparuto gruppo di fedeli, rigorosamente con mascherina. “Video ironico. Spero non vi scandalizziate- precisa su Facebook- dai che ci siamo”.