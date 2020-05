Coronavirus, Galli: “Messe? Soprattutto gli anziani devono stare bene attenti”

ROMA – Massimo Galli, direttore dell’Istituto di Scienze Biomediche all’Ospedale Sacco di Milano, parla della ripresa delle celebrazioni liturgiche mettendo in guardia. “Soprattutto gli anziani devono stare bene attenti, se restano a casa ancora un po’ non e’ una cattiva idea“, dichiara Galli a Agora’ Rai Tre, condotto da Serena Bortone. Il Protocollo che permetterà di tornare a messa – firmato ieri dal Presidente della CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese – entrera’ in vigore da lunedi’ 18 maggio 2020.