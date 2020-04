Coronavirus, De Micheli: “Si studiano app e modifiche agli orari di lavoro”

ROMA – Scaglionare gli orari di lavoro e pensare ad app che evitino gli assembramenti sui mezzi pubblici. Queste alcune misure allo studio del governo, secondo quanto dichiara Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel corso del ciclo di webinar organizzato per gli studenti dalla Scuola di Politiche, in diretta Facebook. Si studia, illustra ai ragazzi De Micheli, “una modifica delle frequenze negli orari di punta, e degli orari di lavoro: non possiamo piu’ immaginare che milioni di persone si muovano tra le 7.30 e le 9.30, non ce lo possiamo permettere finche’ non troviamo il vaccino. Dobbiamo immaginare un modello organizzativo e di lavoro della societa’ completamente diverso- continua- Le app sono allo studio del ministero della Salute e dell’Innovazione per trovare un equilibrio tra la questione della privacy e la tutela della societa’”. Inoltre, conclude la ministra, “sono allo studio anche app per evitare assembramenti dentro ai mezzi di trasporto. Stiamo provando a immaginare di fare una sperimentazione estiva in alcune aree del Paese”.