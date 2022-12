La “banda” del Black Post in Parlamento: presenta due libri

ROMA – Presentazione di due libri alla Camera dei deputati con i redattori di Black Post, la testata italiana con radici migranti. L’appuntamento è per oggi alle 17, in piazza Campo Marzio 42, presso la Sala del Cenacolo.

I volumi sono “Mig Generation, la banda del Black Post di racconta” e “Le cicatrici del porto sicuro; il diario di un sopravvissuto”. Il primo titolo è una riflessione a più voci su come trasformare giovani con radici migranti da oggetto di cronaca in soggetti dell’informazione. Il secondo è frutto del lavoro di uno dei redattori, Soumaila Diawara, originario del Mali, giunto in Italia attraversando il Mediterraneo.

All’appuntamento alla Camera dei deputati interverranno deputati di diverse forze politiche.

