ROMA – È uno degli uomini più ricchi al mondo e ha deciso di donare gran parte del suo patrimonio in beneficenza. Parliamo del multimilionario patron di Amazon, Jeff Bezos, che ha rivelato le sue intenzioni durante un’intervista alla Cnn. Il patrimonio ammonta a circa 124 miliardi di dollari e verrebbe devoluto a favore della lotta al cambiamento climatico e per combattere le “divisioni sociali e politiche che affliggono l’umanità”. Sull’ammontare esatto della donazione e sulle tempistiche resta un alone di mistero. La Cnn è però riuscita a strappare una importante precisazione: Bezos donerà i suoi soldi prima della morte.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it