A Kherson nonna in ginocchio riabbraccia il nipote, il video è virale

ROMA – Un abbraccio tanto atteso, tra le lacrime. È quello che vede protagonisti una nonna e suo nipote a Kherson, cittadina ucraina che, dopo mesi di occupazione, nei giorni scorsi ha visto la ritirata dell’esercito russo. Nel video, diventato virale in rete, il giovane soldato ucraino in mimetica poggia a terra il fucile e corre incontro all’anziana signora, mentre lei, in ginocchio e piangendo, gli tende le braccia. Le immagini, che hanno commosso il web, sono state diffuse dal vicepresidente del Consiglio regionale Yury Sobolevskyi.

#Kherson è a casa, il nipote anche 💙💛



Una nonna in ginocchia incontra il suo nipote

Che tutti gli ucraini possano riveder i loro cari #Ucraina pic.twitter.com/uEu29L021j — Dasha.Mayer 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇫🇷🇺🇸 (@Dashamayer14) November 12, 2022

