È morto Robbie Coltrane, il gigante Hagrid di Harry Potter

ROMA – È morto Robbie Coltrane. L’interprete del ‘gigante buono’ Hagrid di ‘Harry Potter’ aveva 72 anni. Dopo Richard Harris (Silente) e Alan Rickman (Severus Piton), se ne va un altro amatissimo personaggio della saga creata dalla penna di J.K. Rowling.

Riportata in un primo momento da Deadline, la notizia è stata poi confermata dall’agente dell’attore scozzese. L’interprete era malato da tempo, ha passato gli ultimi istanti della sua vita in un ospedale a Lambert, in Scozia. Coltrane era affetto da osteoartrosi, una malattia degenerativa e dolorosa che lo ha portato ha sottoporti a numerosi interventi chirurgici e a stare sulla sedia a rotelle.

La sua ultima apparizione in tv, insieme a ‘maghi e babbani’, è stata quest’anno nello speciale ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’ per celebrare l’anniversario del primo film della saga, ‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’, uscito nelle sale 20 anni fa.

