Elodie e Iannone escono allo scoperto: gli abbracci per le vie di Milano

ROMA – La love story tra Elodie e Andrea Iannone diventa sempre più concreta e i due non si nascondono. Complici, tra abbracci e baci, i due sono stati fotografati per le vie di Milano da Chi. La cantante, questo venerdì su tutte le piattaforme con il singolo inedito “Proiettili”, e il pilota si sono conosciuti questa estate tramite amici comuni. Tra giornate al mare in Puglia e serate danzerecce è scoppiato il flirt.

LEGGI ANCHE: Elodie parla per la prima volta di Iannone: “Mi piace”

La stessa Elodie ha, però, frenato gli entusiasmi. “È una persona che mi piace- ha detto in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair- ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. Ora le foto che li mostra affiatatissimi.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it