Il fratello di Giaele parla della lite in Sardegna e attacca Oriana, poi fa marcia indietro

ROMA – Lei c’era ma tace. Il fratello, invece, non era presente ma punta il dito. Parliamo di Giaele De Donà. L’ex concorrente del Gf Vip era presente alla lite avvenuta a inizio luglio in un locale in Sardegna che ha portato poi alla rottura della coppia formata dagli altri due vipponi Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Di cosa sia avvenuto esattamente quella sera si fa un gran parlare, anche se, a quanto pare, non tutto è stato ancora rivelato.

LITE IN SARDEGNA, LA VERSIONE DI DAL MORO

Qualche giorno fa Dal Moro in una diretta su Twitch ha parlato di qualche bicchiere di troppo che avrebbe preceduto lo scontro con la fidanzata, per poi incolpare le sue ‘false amiche’ (una su tutte Micol Incorvaia, anche lei presente) per aver gettato benzina sul fuoco.

SORGE RACCONTA LA SFURIATA DI ORIANA

Ieri a dire la sua c’ha pensato Soleil Soge, tirata in ballo da Dal Moro nel suo racconto, che ha voluto prendere le distanze, raccontando di una lite accesa tra Oriana e Chadia Rodriguez in ‘stile Jersey Show’, a seguito della quale sarebbero state cacciate dal locale.

ci mancava il fratello di giaele a parlare della sardegna e a dare praticamente tutte le colpe a oriana però ei amiche top ti stanno tutelando tantissimo 😃 pic.twitter.com/HNfV5C6PpP — letteralmente alla frutta (@marydramaa) July 14, 2023

IL FRATELLO DI GIALE PARLA DELLA LITE IN SARDEGNA

Ora a parlare arriva il fratello di Giale De Donà, Mathias, che sui social ha dichiarato di non vedere l’ora di riabbracciare gli ‘Incorvassi’, lo stesso non vale per Oriana: “Non c’ero ma so a chi attribuire la colpa, mi dispiace“. “Non conoscete la parte fondamentale della storia, non potete giudicare”, dice rivolto ai suoi follower. Quindi un dettaglio piccante che riguarda sua sorella e Antonino Spinalbese: “Qualcosa c’è stato”.

Le rivelazioni hanno creato un gran polverone sui social, tra attacchi dei sostenitori di Oriana e domande pruriginose dei fan della coppia De Donà Spinalbese, tanto che poco fa Mathias ha fatto marcia indietro su Twitter: “Ragazzi, mi sono spiegato probabilmente male io. Non c’è l’ho in alcun modo con Oriana! È un’amica di Giaele e con lei mi sono sempre trovato molto bene!”. E sul flirt tra sua sorella e Antonino puntualizza: “Fa ridere quanto fantasticate sul nulla! La mia era solo una battuta. State sereni :)”.

State sereni :) — Matthias De Donà (@il_de_dona) July 14, 2023