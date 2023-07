Fine degli Oriele, Soleil Sorge racconta la lite in Sardegna: “Un’azzuffata, sono scappata”

ROMA – Soleil Soge fa chiarezza sulla fine della relazione tra i due ex concorrenti del Gf Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. L’ex corteggiatore di Uomini e donne qualche giorno fa su Twitch ha raccontato di una lite in un locale in Sardegna che avrebbe portato alla rottura. In particolare pare che Oriana sia andata in escandescenze quando Dal Moro si è fermato a parlare con Soleil. A peggiorare il tutto lo zampino di Micol Incorvaia che avrebbe gettato benzina sul fuoco,

LA VERSIONE DI SOLEIL SULLA LITE IN SARDEGNA

Soleil, rispondendo sui social a Deianira Marzano, ha dato però una versione ben diversa, parlando di un’azzuffata tra Oriana e Chadia Rodriguez in ‘stile Jersey Show’. “Ciao Deia, grazie per aver fatto un po’ di chiarezza. In realtà io non c’entro assolutamente nulla se non essere capitata lì davanti a Jersey Shore Porto Cervo- scrive Soleil-. Di base Oriana è venuta dove eravamo e stava creando problemi con Chadia e altri amici senza motivo, a quel punto ci siamo allontanati tutti. Poco dopo ho visto Daniele e gli ho chiesto come stesse vista la situazione, è arrivata anche li urlando cose e aggredendo in stile Jerry Springer show e io sono scappata dal quel circo”, scrive l’influencer. “C’è stata un’azzuffata e poi sono state cacciate dal locale. Non sapevo se ridere o piangere per la scena ma vorrei solo restarne fuori perché non ho nulla a che fare con loro, né con il loro drama sinceramente”, conclude.