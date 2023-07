Oriana e Daniele si sono lasciati, i fan degli Oriele contro Micol Incorvaia

ROMA – Ennesima rottura per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La coppia nata nell’ultima edizione del Gf Vip ieri ha ufficializzato la fine della loro relazione. Nella notte Oriana in una diretta Instagram ha chiesto ai fan degli Oriele di rispettare la loro decisione e di non taggarla in video e messaggi inneggianti una rappacificazione tra i due.

“Potete seguirci. Se mi volete bene e mi volete aiutare, vi chiedo di non insistere. So quanto la gente si possa affezionare a una coppia. Ma purtroppo le cose non sono sempre come in un film d’amore, dove tutto sembra che vada male ma allo stesso tempo bene. È la vita reale”, le parole dell’influencer su Instagram.

“Anche se sembro una bambina, ho 31 anni- ha spiegato- Voglio una vita seria. Voglio una famiglia. Forse lo fate con una buona intenzione, questo di mandarmi tanti video della nostra coppia, ma quando le cose non vanno più, basta. Finisce lì. Non succede niente”.

IL RUOLO DI MICOL INCORVAIA NELLA FINE DEGLI ORIELE

La goccia che ha fatto traboccare sarebbe stata una lite tra i due in un locale in Sardegna, dove era presente anche Micol Incorvaia. In una diretta su Twitch Dal Moro ha parlato di ‘false amiche’ che in quel momento, invece di sedare la discussione, avrebbero gettato benzina sul fuoco.

I FAN DEGLI ORIELE TOLGONO IL FOLLOW A MICOL INCORVAIA

Dopo la rivelazione dell’ex vippone i fan degli Oriele hanno tolto in massa ‘il segui’ dai social di Micol Incorvaia. Lo stesso Dal Moro ha tolto il follow all’ex coinquilina del Grande Fratello.