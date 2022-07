Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 luglio 2022

M5S NON VOTA LA FIDUCIA, DRAGHI DA MATTARELLA

I senatori 5 stelle escono dall’aula del Senato durante il voto di fiducia sul decreto aiuti, e la maggioranza va in frantumi. A nulla è servita l’ultima mediazione del ministro pentastellato Federico D’Incà, che aveva chiesto al premier di non mettere la fiducia e di votare gli emendamenti al provvedimento. Subito dopo l’esito di Palazzo Madama, il presidente del Consiglio è salito al Quirinale da Sergio Mattarella. Il destino della legislatura è ora nelle mani del capo dello Stato. Il Pd chiede una verifica alle Camere per capire se c’è ancora una maggioranza, mentre Forza Italia non chiude la porta a un altro esecutivo Draghi, ma senza i 5 stelle. Scenario che però l’ex governatore della Bce ha già escluso. Il centrodestra cerca una posizione unitaria, anche se Giorgia Meloni non vede altra possibilità al di là delle urne.

ADDIO EUGENIO SCALFARI, AVEVA 98 ANNI

È morto Eugenio Scalfari. Aveva 98 anni. E’ stata ‘la Repubblica’, il quotidiano da lui fondato nel 1976 a darne notizia, con una grande foto di apertura accompagnata da un ‘Ciao Direttore. Una vita da giornalista patriarca’. Scalfari era nato a Civitavecchia il 6 aprile del 1924, aveva iniziato da giovane la carriera di giornalista e scrittore, quando era ancora studente. Poi la collaborazione con ‘il Mondo’ di Pannunzio, e nel 1955 la svolta, quando fondò il settimanale l’Espresso. Venti anni dopo l’avventura di Repubblica, che ha cambiato per sempre la storia dell’informazione italiana. Tra i tanti commenti, quello del presidente emerito Giorgio Napolitano: “Con Scalfari scompare non solo un grande giornalista innovatore e un acuto e poliedrico intellettuale, ma anche un protagonista della vita pubblica. Per decenni ha seguito con partecipazione l’evoluzione della sinistra italiana, e io – scrive Napolitano in telegramma alla famiglia- l’ho sempre sentito vicino nei miei lunghi e difficili anni da presidente della Repubblica”.

COVID, PICCO VICINO MA DISCESA DELLA CURVA SARÀ LENTA

Nell’ultima settimana il rallentamento della crescita dei nuovi casi da Covid lascia intravedere il raggiungimento del picco, ma la durata del plateau e la successiva discesa della curva potrebbero essere molto lenti, anche in ragione del numero di contagi che non sono noti alle statistiche ufficiali.

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, lancia l’allarme. “Dobbiamo aspettarci un ulteriore incremento di ricoveri ospedalieri e decessi – spiega – questo rende del tutto inaccettabile l’idea di far circolare liberamente il virus”.

Per la Fondazione Gimbe rimane fondamentale arginare la circolazione del Covid utilizzando le mascherine al chiuso, oltre che all’aperto in condizioni di grandi assembramenti.

CAOS AEREI, SCIOPERO IL 17 LUGLIO

Centinaia di voli cancellati, bagagli smarriti, migliaia di persone alla ricerca di un aiuto per ottenere il rimborso del viaggio. Come se non bastassero i disagi in tutti gli aeroporti d’Europa, domenica 17 luglio, in coincidenza con il primo grande esodo estivo, si preannuncia un’altra giornata di passione. Infatti, sciopereranno per quattro ore piloti e assistenti di volo di Ryanair, di Easyjet e di Volotea. L’agitazione è stata indetta da Filt Cgil e Uiltrasporti. Gli aerei dovrebbero rimanere a terra dalle 14 alle 18, ma sono garantiti i voli tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21.

