Giuseppe Di Dio porta i suoi Geoportrait su ItaliaNFT

ROMA – L’artista Giuseppe Di Dio incontra ItaliaNFT, primo marketplace dedicato all’acquisto di non fungible token legati al Made in Italy, e sviluppa un drop di elogio al Rinascimento e ai suoi luoghi. Le opere, già online sulla piattaforma, saranno acquistabili dal 15 luglio. ItaliaNFT non conosce confini, anzi conquista ‘pezzi di mondo’.

La piattaforma presenta infatti dall’ 11 luglio le opere di Giuseppe di Dio, l’art designer che per i suoi ritratti utilizza ‘world’s frames’ ricavati da Google Earth. Le pennellate nei suoi lavori vengono sostituite da strade, monumenti, abitazioni e grazie a questa esclusiva tecnica l’artista racconta i personaggi protagonisti dei suoi lavori direttamente nei luoghi in cui essi hanno vissuto, nei loro habitat o nelle location che ne hanno determinato la storia. Un drop, quello sul marketplace ItaliaNFT, dal sapore rinascimentale, con due opere digitali esclusive: ‘The Power of the Renaissance’ e ‘Raffaello in Urbino’, acquistabili dal 15 luglio.

‘The Power of the Renaissance’, opera digitale unica all’asta, attraversa il percorso storico e contemporaneo di un’Italia in continua evoluzione. Lo sguardo di Raffaello Sanzio, svelato dopo un percorso geografico, esterna il vero potere del Rinascimento attraverso un ‘Geoportrait’ impattante e dal sapore futurista. La raffinatezza artistica viene sublimata da una farfalla che diventa oggetto delle attenzioni dello stesso Raffaello e il cui volo sembra creare una connessione fra lo spirito Rinascimentale del passato e quello del futuro. Un NFT ideologico e sensibile nel quale la bellezza dei paesaggi del nostro paese si fonde con il gusto artistico e culturale come mai si era visto finora.

La seconda opera ‘Raffaello in Urbino’, suddivisa in 9 ritratti in modalità buy now, riprende con forza il concetto di Rinascimento digitale del patrimonio paesaggistico, culturale e artistico italiano. La straordinarietà di queste opere sta nel racconto che le stesse sono in grado di offrire se affiancate l’una all’altra. Le 9 opere, infatti, formano esattamente il ritratto di Raffaello inserito nel tessuto geografico di Urbino.

Uno spettacolare mash-up digitale che sfrutta il mosaico degli elementi geografici e urbanistici di Google Earth per ricostruire il volto di uno dei massimi simboli del Rinascimento Italiano.

Il drop di Giuseppe Di Dio, rafforza la mission di ItaliaNFT, da sempre incentrata sulla nuova dimensione del valore digitale per il Made In Italy, e giunge dopo una serie di lanci di richiamo nazionale e internazionale.

Tra questi la presentazione dell’NFT de ‘Il Bacio Immortale’ tra Liz Taylor e Richard Burton di Marcello Geppetti, e ancora, Luna Berlusconi con la sua “Driade – La Divina”, gli NFT del Giro d’Italia e il drop di Heroes Festival 2022, un’opera originale realizzata dalla cantante Elisa in collaborazione con Andy dei Bluvertigo. Questi importanti progetti hanno contribuito all’evoluzione di ItaliaNFT, inserendo la realtà nell’ecosistema dell’innovazione: grazie a questa crescita la piattaforma è stata annoverata fra le 5 startup più innovative secondo StartupItalia all’ultima edizione di SIOS22.

