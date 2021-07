Tutti pazzi per Chiesa: Bayern, Liverpool e Chelsea all’assalto del gioiello della Juventus

MILANO – Una stagione ad alti livelli con la Juventus ed europeo da protagonista, impreziosito da due gol decisivi contro Austria e Spagna. E ora i top club europei partono all’assalto di Federico Chiesa, gioiello bianconero acquistato lo scorso anno dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, a muoversi sarebbero stati Liverpool, Chelsea e Bayern Monaco.

Una trattativa difficile perché, come ammesso dall’allenatore del Bayern Julian Nagelsmann, Chiesa è “un giocatore fantastico” ma “costa tanto”. Come riferiscono fonti del portale tedesco ‘Bild’, il Chelsea avrebbe presentato una “base d’offerta per 100 milioni di euro circa” per Chiesa. Una cifra più alta delle proposte da 80 milioni arrivate fino a questo momento sulla scrivania del neo ds bianconero, Federico Cherubini.

Al momento, però, la Juventus si starebbe sottraendo a questi sondaggi. Ma con il futuro di Ronaldo ancora incerto e gli incontri per il rinnovo di Dybala che stanno per entrare nel vivo, la trattativa per Chiesa potrebbe diventare un vero tormentone di questa sessione di mercato.