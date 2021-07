I gol di Insigne e Chiesa candidati a miglior rete di Euro 2020

Di Marco D’Avenia

ROMA – È aperta la votazione per scegliere il più bel gol di Euro 2020. Per l’Italia ci sono i due ‘tiri a giro’ di Lorenzo Insigne (Belgio-Italia 1-2) e Federico Chiesa (Italia-Spagna 4-2 dcr.). La concorrenza però non manca. C’è infatti la rete segnata da centrocampo (51 metri) di Patrick Schik (Scozia-Repubblica Ceca 0-2), l’esterno di prima firmato Luka Modric (Croazia-Scozia 3-1), il dribbling e piatto di Cristiano Ronaldo (Ungheria-Portogallo 0-3) e la rete di Pogba con destro all’incrocio dei pali (Francia-Svizzera 4-5 dcr.)

È possibile votare il proprio gol preferito aprendo il link messo a disposizione dalla Uefa.

