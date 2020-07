Puglia, ora alle Tremiti in elicottero si va anche da Peschici

BARI – Su richiesta di Alidaunia e del Comune di Peschici la Regione Puglia ha autorizzato l’inserimento nel collegamento elicotteristico Foggia-Tremiti di un nuovo scalo a Peschici che si aggiunge a quello di Vieste già attivo da tempo. Lo ha annunciato l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Giannini.

“Il servizio – spiega in una nota l’assessore – manterrà le stesse frequenze e aumentano i collegamenti alternativi a quelli marittimi con le Isole Tremiti”.

La rete di elisuperfici pugliese è stata concepita proprio per raggiungere le aree di più difficile accesso e viabilità, tra cui le Isole Tremiti e il Gargano. “Il collegamento in elicottero si propone come alternativa ai collegamenti marittimi per velocità e anche per interesse turistico e culturale, per la possibilità di apprezzare dall’alto le bellezze paesaggistiche del territorio interessato. E naturalmente – conclude l’assessore – non potrà che avere positive ricadute in termini economici in un momento storico in cui si stanno ponendo le basi per la ripresa”.