Tg Esteri, edizione del 14 giugno 2023

GHANA. IL FIUME VOLTA A NUOTO CONTRO LA FAST FASHION





Quattrocentocinquanta chilometri a nuoto contro la fast fashion. Lungo il corso del fiume Volta raccogliendo campioni di acqua avvelenata da tinture chimiche e microfibre, resti di abiti di seconda mano passati dalle discariche di Accra. L’iniziativa è di Yvette Tetteh, nuotatrice del Ghana, imprenditrice agricola e attivista dell’ong Or Foundation, che ha voluto sensibilizzare anche così i suoi connazionali contro quello che definisce waste colonialism. “I corsi d’acqua di Accra”, ha denunciato l’attivista, “sono rigonfi di microfibre sintetiche e di scarti dopo decenni di scarichi di rifiuti da parte dei Paesi del Nord globale”.

SIRIA. HANINA NATA DURANTE IL SISMA, ONG AVSI: PRIORITARIO RIDARE FUTURO



Wafaa è una mamma che ha dato alla luce la sua Hanine ad Aleppo mentre la Siria nord-occidentale veniva colpita dal terremoto di febbraio, di cui pagano il prezzo ancora milioni di persone. Ma grazie al progetto ‘Ospedali Aperti dell’ong Avsi’, non solo hanno ricevuto assistenza sanitaria nel giorno del parto ma continuano ad ottenere un sostegno che guarda al futuro, come riferisce il responsabile Paese di Avsi in Siria, Filippo Agostino: “Quella di Wafa è una storia di speranza. Su 22 milioni di persone, 15 hanno bisogno di aiuto umanitario, 2 milioni di bambini che non vanno a scuola”. A Bruxelles da oggi a domani si svolge la conferenza sul “Futuro della Siria”, a cui le ong come Avsi lanciano un appello ad aumentare i fondi e sospendere le sanzioni, causa di sofferenze per i civili.

INNOVAZIONE. DRONI SI FANNO SMINATORI CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Droni con intelligenza artificiale contro i crimini degli uomini: il progetto, testato in Svizzera, si ripromette di favorire l’individuazione di mine antipersona e ordigni di guerra inesplosi. Secondo gli esperti del Comitato internazionale della Croce Rossa, in media uno sminatore riesce a bonificare un’area di 50 metri quadrati al giorno. La nuova tecnologia, Splash Drone 4, testata questo mese presso la località di Avally, potrebbe invece garantire ogni giorno un primo screening su’area di 100mila metri quadrati. Il test è stato effettuato in una fase internazionale segnata da nuovi rischi per le popolazioni civili, con conflitti in Ucraina o in Etiopia.

CANADA. ARRIVANO POMPIERI SUDAFRICANI: CANTI, BALLI E SOLIDARIETÀ



Nel mondo ci sono tensioni geopolitiche e guerre senza tregua ma pure tanta solidarietà. Che va raccontata, anzi cantata, come hanno fatto 200 pompieri sudafricani appena arrivati all’aeroporto di Edmonton, in Canada. L’episodio, con balli e battimani in divisa gialla, è finito in un video che sta spopolando sui social network. “A volte una crisi colpisce così duramente che un Paese ha bisogno dell’aiuto degli altri” ha commentato un utente su Twitter. Edmonton, il capoluogo della provincia dell’Alberta, ricca di foreste, è stato epicentro di centinaia di incendi. Le fiamme dei roghi canadesi hanno generato una coltre di fumo che ha raggiunto perfino New York e parte della East Coast americana.