Il futuro di Forza Italia? “La famiglia Berlusconi sarà presente nel partito”: parola di Barelli

ROMA – Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, è stato ospite di Non Stop News per raccontare la commozione legata alla scomparsa di Silvio Berlusconi e il futuro di Forza Italia: “Reazioni commosse da parte di tanti cittadini, non solo da parte dei militanti di Forza Italia. C’è un genuino senso di partecipazione e una grande commozione alla venuta meno di questo grande uomo, lo si avverte non solo ad Arcore ma in tutta Italia. La mobilitazione dei media, anche di quelli che lo hanno sempre contestato, dimostra che è venuto a mancare un uomo eccezionale. Come comprensibile che sia, la famiglia Berlusconi è avvolta da un profondo dolore, ma con anche la certezza di aver vissuto con un padre, compagno e amico eccezionale, che resterà nella storia del Paese. Di persone così ne nasce una ogni secolo. Questo è ciò che ho visto e toccato con mano”.

Sul futuro di Forza Italia e le voci che vedono la figlia Marina come prossimo esponente di rilievo del partito, Barelli afferma: “L’intera famiglia Berlusconi, a partire dai figli, ha un ruolo nelle attività imprenditoriali che hanno caratterizzato l’impegno di Silvio Berlusconi. Da parte loro c’è la volontà di portare avanti questa missione, non solo per dovere nei confronti del padre, ma proprio perché c’è grande convinzione e volontà che Forza Italia vada avanti. Non so se sarà Marina Berlusconi ad esporsi nel partito, l’argomento non è stato ancora toccato. Ciò che so è che, col cuore, la famiglia sarà presente nel partito. Poi, valuteranno loro il modo appropriato per abbracciare questa volontà. Certamente, da parte loro, c’è grande affetto verso coloro che, a fianco del loro papà, hanno portato avanti il progetto politico di Berlusconi”.

Infine, Paolo Barelli, commenta le polemiche di questi giorni sulla decisione di dichiarare lutto nazionale e lo stop ai lavori di Camera e Senato: “In questi giorni ho ricevuto affetto da parte di personalità politiche di ogni schieramento. Non mi risulta che nei giorni scorsi i capigruppo dei partiti all’opposizione si siano lamentanti. Anzi, c’è stata grande commozione, partecipazione e volontà di sospendere i lavori. Poi, se ci sono voci fuori dal coro e si vuole portare avanti una polemica inesistente, lo si faccia. Io ritengo che siamo di fronte ad un personaggio la cui grandezza la comprendiamo solo ora”.