Lutto nazionale per Berlusconi, da lassù Falcone e Borsellino: “E per noi?”. La vignetta è virale

(Foto da Facebook)

ROMA – Due angeli con il volto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino commentano la morte di Silvio Berlusconi e la proclamazione di lutto nazionale nel giorno dei suoi funerali. È la vignetta del fumettista satirico Antonio Cabras che sta facendo il giro del web da ieri, dopo la notizia della scomparsa del Cavaliere avvenuta all’ospedale San Raffaele di Milano.

Una vignetta che sta anche facendo discutere perché i due angeli magistrati commentano: ‘Senti Giovà ma per te hanno mica proclamato il lutto nazionale? Ovviamente no. Abbiamo sbagliato qualcosa? Il Paese in cui nascere‘.

LEGGI ANCHE: Berlusconi, il rettore di Siena Montanari: “No bandiere a mezz’asta nella mia università”

LA VIGNETTA SUI SOCIAL

IL COMMENTO DEL VIGNETTISTA

“Okay, vada per la santificazione post mortem. Era prevedibile. Ci sta- scrive il fumettista sui social- Vada anche per gli insulti a chiunque non ne canti le eroiche gesta. Prevedibili anche questi. E vabbè, ci sta anche il funerale di Stato. Sia perché gli è dovuto in quanto uomo (Sic!) delle istituzioni, sia perché indiscutibilmente Berlusconi ha avuto il suo peso (secondo me, letale) nella storia del Paese. Ma il lutto nazionale anche no. Volevo fare il bravo oggi, usare tutta la píetas di cui sono capace, e non disegnare nulla su Berlusconi. Ma questo è veramente andare oltre la decenza umana. E verso la Corea del Nord. Non nel mio nome. #luttonazionale”.

Numerosi i commenti degli utenti che stanno condividendo il post: ‘L’Italia: quel paese dove se cerchi di cambiare le cose sei un pazzo, ma se fai le peggiori schifezze diventi un eroe nazionale’, ‘Funerale di Stato diritto in quanto ex capo del governo, ma il lutto è offensivo per gli italiani per bene‘, e ancora: ‘Io non gioisco però non rispetterò alcun lutto nazionale’.

LEGGI ANCHE: Crisanti (Pd): “Berlusconi non merita i funerali di Stato e il lutto nazionale”

LA PRIMA VOLTA DI LUTTO NAZIONALE PER UN EX PREMIER

La proclamazione di lutto nazionale nel giorno dei funerali di Stato che si terranno mercoledì 14 giugno è un ‘cerimoniale’ inedito per un ex premier come è stato Silvio Berlusconi. I funerali di Stato sono dovuti a chi ha avuto cariche nelle Istituzioni, ma il lutto nazionale in Italia fino ad ora è stato proclamato solo per la morte alcuni Papi (Giovanni XXIII, Papa Pio XII, Paolo VI e Giovanni Paolo II), per due ex Presidenti della Repubblica (Giovanni Leone e Carlo Azeglio Ciampi) e per i caduti dell’attentato di Nassiriya. Mai per un ex Presidente del Consiglio.