Giornale radio sociale, edizione del 14 giugno 2019

​SOCIETA’ – Tavolata senza muri. Appello per un’Italia accogliente in 25 città. Domani saranno presenti oltre 5 mila persone, mille volontari e 37 associazioni nazionali ed internazionali. “Tutti insieme per ribadire che nel nostro Paese nessuno è escluso”, come sottolinea ai nostri microfoni Gianfranco Cattai presidente della Focsiv.

ECONOMIA – Lavoro sporco. Sos impresa-Rete per la legalità lancia l’allarme sulle crisi industriali che stanno interessando Napoli e la Campania: “intere famiglie verranno esposte al rischio usura e, peggio ancora, possono diventare facili prede di processi di esasperazione e disperazione potenzialmente sfociabili in meccanismi criminali e violenti”.

DIRITTI – Accordo con lode. All’università di Cosenza il volontariato è di casa. L’ateneo calabrese e il Csv provinciale hanno siglato un accordo per realizzare corsi dedicati agli enti di terzo settore tenuti dai docenti, a cui potranno partecipare anche gli studenti per ottenere crediti formativi.

INTERNAZIONALE – Lula libero. È la richiesta di associazioni e ong dopo che la Corte suprema del Brasile ha deciso di riaprire la discussione sulla richiesta di scarcerazione dell’ex presidente, all’indomani delle rivelazioni che gettano ombre sull’inchiesta anticorruzione. È in carcere da aprile del 2018 per scontare otto anni e 10 mesi di detenzione.

SPORT – Giovani in gamba. Cinquanta ragazzi milanesi hanno preso parte al progetto nato dalla collaborazione tra The Walt Disney Company Italia e Sport Senza Frontiere onlus. Il servizio di Elena Fiorani.

CULTURA – Storie dalla strada. Fino al primo settembre alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala, a Milano, la mostra fotografica realizzata con il contributo della Fondazione Cariplo, che racconta un viaggio lungo un anno nell’universo sociale e urbano condotto da tredici fotografi senza fissa dimora. L’esposizione nasce dalla collaborazione con Riscatti onlus.