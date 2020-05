Dl Rilancio, De Micheli: “Bonus da 500 euro per l’acquisto di bici sarà retroattivo”

ROMA – Il bonus da 500 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini sara’ “retroattivo dal 4 maggio” e arrivera’ fino al 60 per cento della spesa. La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, l’ha spiegato nel corso di una conferenza stampa all’aperto, nel piazzale del ministero che affaccia su Porta Pia. “Le aree del paese coinvolte sono le citta’ sopra 50 mila abitanti, citta’ metropolitane e capoluoghi di provincia”. Per ottenere il rimborso bisognera’ inserire i dati “sulla piattaforma online gestita dal ministero dell’ambiente”.