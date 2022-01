Inaugurato in una scuola di Napoli il quinto hub vaccinale per la fascia 5-11 anni

NAPOLI – Inaugurato a Napoli il quinto hub vaccinale per la fascia 5-11 anni allestito in una scuola: si tratta di quello all’interno dell’Istituto Sarria – Monti di San Giovanni a Teduccio.



“I medici e gli infermieri dell’Asl – ha dichiarato la vicesindaca Maria Filippone – sono pronti ad accogliere più di 350 bambini che, grazie agli animatori e all’allestimento della sala, possono contribuire al ritorno alla normalità in totale tranquillità e nella loro seconda casa. Grazie alla Regione Campania, all’Asl e al suo direttore Ciro Verdoliva e grazie a tutti i professionisti che hanno contribuito in modi diversi a questa iniziativa e grazie ai nostri bambini”.