Tg Politico Parlamentare, edizione del 13 dicembre 2022

MELONI: PIENO SOSTEGNO A KIEV, UE INSODDISFACENTE SU ENERGIA

“Più Italia in Europa”. È il motto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del suo primo Consiglio europeo. I temi sul tavolo saranno la crisi energetica, la guerra in Ucraina, la questione migranti. Meloni ribadisce che l’Europa deve essere “unita contro l’aggressione russa”, sottolineando che “le sanzioni imposte sono dolorose per il nostro tessuto produttivo ma efficaci” su Mosca. Critiche a Bruxelles sulla proposta al tetto sul prezzo del gas ritenuta “insoddisfacente”. Sul fronte migranti la premier non indietreggia: “L’Italia – dice – sostiene l’onere maggiore, i ricollocamenti riguardano meno del 30 per cento di chi è sbarcato da noi”.

MODIFICHE ALLA MANOVRA, LA MAGGIORANZA CERCA UN ACCORDO

Dal bonus cultura alle pensioni: continua il confronto nel centrodestra per le modifiche alla manovra. I tempi sono strettissimi. L’esame della legge di bilancio è in commissione alla Camera per il via libera nel week-end e la maggioranza cerca l’accordo. Forza Italia non arretra sulle pensioni minime a 600 euro. Un aumento di circa trenta euro che il Tesoro potrebbe garantire solo agli over 75. Su Opzione donna sono due le ipotesi: l’uscita a 60 anni per tutte le lavoratrici che rientrano nei criteri previsti con 35 anni di contributi; o una proroga di un anno del vecchio sistema, con il pensionamento a 58 anni per le dipendenti e a 59 per le autonome. Sarà rifinanziato il bonus cultura ai 18enni, ma Fratelli d’Italia vuole sia legato all’Isee.

IMPRESE, MATTARELLA: COGLIERE TUTTE LE OPPORTUNITÀ DEL PNRR

“Il rilancio dell’economia si fonda sulla collaborazione di ogni singolo attore del tessuto produttivo del Paese”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a Confesercenti. “Il dialogo con le istituzioni – osserva il capo dello Stato – è essenziale per consentire alle piccole e medie imprese di partecipare al consolidamento della nostra economia, generando occupazione, specie nelle aree depresse”. In una visione di innovazione e rinnovamento “vanno colte pienamente le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, conclude Mattarella. All’Assemblea di Confesercenti la premier Giorgia Meloni ha sottolineato che le oltre 350 mila piccole e medie imprese italiane sono “un pezzo insostituibile del nostro tessuto produttivo” che il Governo sostiene con il decreto aiuti quater e i fondi in manovra.

CARO BOLLETTE, INTERVIENE L’ANTITRUST: AUMENTI INGIUSTIFICATI

L’Antitrust interviene sulle modifiche ai contratti di luce e gas con aumenti “ingiustificati” nelle bollette. Sotto la lente i ‘colossi’ del mercato energetico tra cui Enel, Eni, Acea. I rincari, secondo l’Antitrust, sono avvenuti in maniera “unilaterale e illegittima” in contrasto con il decreto Aiuti bis. Avviate in totale sette istruttorie e sette provvedimenti cautelari. Secondo il Garante, 2,6 milioni di consumatori stanno già pagando più del dovuto. Le società dovranno sospendere l’applicazione delle nuove tariffe, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022. L’attività istruttoria ha riguardato in tutto 25 società. Circa la metà degli operatori ha comunque rispettato la legge senza aumenti illeciti sui contratti di fornitura.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it