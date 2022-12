‘Avatar: La via dell’acqua’: “Per la nostra Terra è conto alla rovescia”

ROMA – L’attesa è finita. A tredici anni dall’uscita di ‘Avatar’ (che ha ottenuto il maggior incasso di tutti i tempi e vincitore di tre Premi Oscar), James Cameron torna domani sul grande schermo con il sequel ‘Avatar: La Via dell’Acqua’ (distribuito da The Walt Disney Company Italia).

La pellicola trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, ‘Avatar 2’ inizia a raccontare la storia della famiglia Sully composta da Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana). I due hanno cinque figli: tre biologici, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) e Tuk (Trinity Bliss), e due adottati: un umano, Javier Socorro (Jack Champion) e Kiri (Sigourney Weaver). Quest’ultima torna nel secondo film con un ruolo diverso. Nel primo interpretava la dottoressa Grace Augustine, morta perché non è riuscita a trasferire la sua anima nel corpo di Na’vi. Qui, invece, è un’adolescente. In questo film si parla di famiglia, di quanto si è disposti per proteggerla, a cosa si è disposti ad arrivare per rimanere in vita e dell’importanza della famiglia, che va oltre il concetto di sangue. ‘Avatar 2′ torna ad affrontare anche il tema dell’ambiente, mostrandoci la bellezza dell’oceano, e il tema dell’accettazione: accettare chi è diverso da noi, trasformando la diversità in un punto di forza.

In occasione della premiere globale del film, la Dire ha incontrato su Zoom la ‘Next Generation’ della storia: Jamie Flatters, Bailey Bass, Jack Champion e Trinity Bliss.

