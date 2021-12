A Roma gli studenti del liceo Plauto denunciano: in 11 portati in commissariato

ROMA – Un uomo, che gli studenti dichiarano essere un poliziotto in borghese, afferra al collo un ragazzo che si sta aggrappando con le braccia al cancello di una scuola. È ciò che si vede nel video girato questa mattina davanti al liceo classico Plauto di Roma, in via Renzini, nel quartiere Spinaceto. “In cinque o sei studenti questa mattina alle 4 abbiamo occupato il Plauto– ci racconta una studentessa- e abbiamo organizzato un’assemblea straordinaria nel cortile della scuola”. A quel punto, raccontano i ragazzi, verso le 9 di mattina è arrivata la polizia. Durante le operazioni di identificazione gli animi si sarebbero accesi e il coordinatore della collettivo Osa (Opposizione Studentesca d’Alternativa), il ragazzo che si vede nel video, avrebbe dichiarato le proprie generalità, ma si sarebbe rifiutato di dare il proprio documento d’identità.

A quel punto “l’agente in borghese gli ha sferrato un calcio- continua la studentessa- che lo ha fatto finire addosso al cancello e da lì inizia il video, abbiamo iniziato a riprendere proprio per quel calcio”. Il collettivo Osa dalla sulla sua pagina facebook fa sapere che “un atto del genere è una risposta gravissima alla mobilitazione studentesca che si sta sviluppando a Roma in questi mesi, in cui come Osa stiamo sostenendo e promuovendo gli studenti che vogliono farsi sentire”. Il video prosegue con il ragazzo che, insieme a una studentessa, viene condotto verso la scuola dove sarebbero stati trattenuti prima di essere portati al commissariato. Alla fine, secondo le prime ricostruzioni fatte dagli studenti, sarebbero 11 le persone portate al commissariato di Spinaceto, 9 del Plauto e 2 esterni appartenenti al collettivo studentesco Osa. Per alcuni di loro sarebbero scattate anche le notifiche per irruzione in suolo pubblico, interruzione di pubblico servizio e sedizione.

