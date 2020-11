VIDEO | A Torino Anita davanti a scuola tutti i giorni: “Verrò finchè non riapre”

ROMA – “La mia protesta va avanti da circa una settimana e proseguirà fino a a quando non riapriranno le scuole”. Così Anita, 12 anni, studentessa torinese della scuola media ‘Italo Calvino’ di via Sant’Ottavio, questa mattina in protesta con i ragazzi di “School for Future”. La giovane non vuole essere paragonata a Greta Thumberg. “Io sono solo Anita” risponde a chi le chiede se si senta la paladina della battaglia contro la Dad. “Ieri mi ha chiamato la ministra Azzolina- racconta la giovane, armata di banco e quaderni fuori dalla Calvino- ed è molto contenta che ci sia qualcuno che vuole tornare a scuola. Sì è complimentata e ha detto che si organizzerà per far tornare i ragazzi a scuola”.

