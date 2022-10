Ansaldo energia, secondo giorno di sciopero a Genova: i lavoratori entrano in aeroporto

GENOVA- E’ arrivato all’aeroporto di Genova il lungo corteo dei lavoratori di Ansaldo energia, nel secondo giorno consecutivo di sciopero. Dopo aver raggiunto il ponte di Cornigliano, i manifestanti si sono diretti verso ponente fino a giungere al Cristoforo Colombo per bloccare la viabilità in entrata e uscita. Come promesso dai rappresentanti sindacali, dunque, sale di tono la protesta, dopo che ieri erano stati bloccati il casello autostradale di Genova Ovest e la Sopraelevata.

Nel mirino dei cori dei lavoratori finisce anche il governatore Giovanni Toti, che, a detta dei lavoratori, si è definito offeso perché i manifestanti sono partiti con il nuovo corteo senza attendere l’esito dell’incontro in Regione con i segretari confederali e di categoria. In solidarietà con i lavoratori di Ansaldo energia, sciopero dalle 10.30 anche a Fincantieri.

Il corteo è entrato quindi all’interno del terminal. Tanti cori, ma la situazione resta tranquilla. Immediato il dialogo tra i manifestanti e il direttore dello scalo Pietro Righi.

