Regionali Lombardia, Confindustria dà gli “obiettivi” alla Regione

Confindustria si prepara alle regionali lombarde del prossimo anno e indica i primi “50 Traguardi” alla giunta, tanti quanti gli anni dell’associazione. Le aree sono: Capitale umano, Digitalizzazione e Innovazione, Infrastrutture, Transizione ecologica, Welfare e Sanità. Se ne discuterà attraverso un roadshow attraverso tutte le province della regione (prima tappa domani alle 17 a Lecco con Guido Guidesi), a cui parteciperanno- oltre al titolare dello sviluppo economico che inaugura- gli assessori Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima), Letizia Moratti (Welfare), Melania Rizzoli (Formazione e Lavoro), Fabrizio Sala (Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile).

Buzzella: “Collaborazione pubblico-privato la nostra ricetta vincente”

L’evento itinerante, organizzato in collaborazione con le associazioni territoriali di Confindustria Lombardia, prevede una serie di incontri aperti alle imprese associate e alla stampa. Per il Presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella “la collaborazione tra istituzioni e sistema privato è da tempo la ricetta vincente della Lombardia. Per progettare la regione del futuro bisogna infatti definire scelte e criteri competitivi condivisi e, data l’importanza strategica di queste scelte- generate anche dal difficile contesto storico-, questa progettazione deve essere fatta insieme partendo dai territori”. Le istanze raccolte nel corso delle diverse tappe saranno poi “utile materia di confronto” tra Confindustria Lombardia e i prossimi candidati alla Presidenza di Regione Lombardia. Il roadshow si chiuderà infatti a inizio 2023.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it