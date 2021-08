In arrivo in Valle d’Aosta 30.000 test salivari per il Covid

Di Alessandro Mano e Martina Praz

AOSTA – L’Usl della Valle d’Aosta comprerà 30.000 test salivari rapidi per rilevare il Sars-CoV-2, e saranno disponibili entro il mese di settembre. “La Regione, sensibile al disagio che provoca il sottoporsi ripetutamente a tamponi naso-faringei, soprattutto per le categorie fragili, si è dotata di uno strumento alternativo meno invasivo“, spiega l’assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse.

L’azienda sanitaria spiega che “i test salivari rappresentano un’opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-Cov-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro-nasofaringei, ma vanno utilizzati preferibilmente entro i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi come indica la circolare del ministero della Salute che detta le indicazioni sulla raccolta dei campioni e sulla segnalazione dei casi. Il test viene indicato come utile per ‘screening ripetuti’ per motivi professionali o di altro tipo, sugli anziani o disabili e sui bambini in ambito scolastico”.

IN REGIONE 13 NUOVI POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE

In Valle d’Aosta sono 13 i nuovi casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. I guariti sono 27. Lo afferma il bollettino diramato dalla Regione Valle d’Aosta, sulla base dei dati Usl. Il numero degli attuali positivi scende a 118. Di questi 113 sono in isolamento domiciliare, mentre 5 sono ricoverati all’ospedale Umberto Parini di Aosta, nessuno in terapia intensiva.