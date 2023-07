Kata, ecco le ultime immagini della bimba prima della scomparsa

FIRENZE – Kata sale le scale dell’ex hotel Astor di Firenze, quelle esterne che sbucano sopra i muri di recinzione della struttura, visibili da via Boccherini. Si ferma a metà dei gradini, per qualche secondo, e poi scompare. E’ il 10 giugno ed è l’ultima immagine della bimba di 5 anni prima di scomparire. Le immagini, immortalate dalle telecamere, le diffondono gli inquirenti, aggiungendo che sul caso, per adesso, non ci sono novità.

IL VIDEO DIFFUSO DAGLI INQUIRENTI