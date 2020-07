In Indonesia un concorso per maledire il virus: “Sfogate la rabbia”

“La competizione vuole aiutare il pubblico a incanalare la propria frustrazione ed è rivolta in particolare a coloro che hanno dovuto interrompere le loro attività a causa della pandemia” ha detto il direttore dell’associazione, Yani Srikandi, al quotidiano Jakarta Post. Per partecipare al concorso è necessario realizzare un video di tre minuti nel quale si maledice il virus, in lingua giavanese e nei modi più fantasiosi possibili, e poi postarlo su Instagram con una piccola introduzione. Un modo alternativo per far fronte alle conseguenze psicologiche della pandemia, a quanto pare non nuovo nell’isola indonesiana.

“Quando studiavo psicologia, ho avuto tra le mani un antico manoscritto zeppo di maledizioni” ha raccontato Srikandi, citato dal Jakarta Post: “Anche i poeti alla corte reale, insomma, sapevano insultare e dire improperi”.