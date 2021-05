Tennis, Berrettini eliminato da Tsitsipas agli ottavi degli Internazionali d’Italia

Foto di copertina Facebook @Federazione Italiana Tennis

ROMA – È terminata negli ottavi di finale l’avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali BNL d’Italia, in corso al Foro Italico di Roma. Il 25enne romano, numero 9 del ranking Atp, ha ceduto in due set per 7-6, 6-2, in poco più di un’ora e mezza di partita, al greco Stefanos Tsitsipas, 22enne di Atene, numero 5 Atp.

Berrettini lascia a Tsitsipas la grande sfida nei quarti con Djokovic e può cominciare a pensare al Roland Garros, dove proverà a confermare quanto di buono fatto vedere dal suo rientro sulla terra rossa.

LEGGI ANCHE: Tennis, il pubblico torna sugli spalti degli Internazionali d’Italia