Tennis, il pubblico torna sugli spalti degli Internazionali d’Italia

ROMA – Questa mattina al Foro Italico di Roma, in occasione degli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia, il pubblico è tornato sugli spalti per assistere agli incontri di tennis. Dopo mesi di chiusura, per la prima volta in Italia, gli eventi sportivi riaprono agli spettatori.

Lo scorso anno, nell’edizione disputata a settembre, i varchi del Campo centrale si aprirono solo a un migliaio di persone a sessione, in occasione di semifinali e finali. Il picco delle presenze si dovrebbe registrare proprio oggi al debutto, con 5.500 spettatori distribuiti nei tre settori separati: Centrale, Grand Stand Arena e Pietrangeli. Poi, si andrà a scendere con 2.500 persone al Centrale la domenica, giorno delle finali.