Calenda: “Meloni e Salvini da sempre contro i tecnici, ora lo cercano al Mef”

ROMA – “La Meloni e Salvini hanno fatto tutta la vita la campagna contro i ministri tecnici e ora cercano un tecnico all’Economia. Se io fossi un tecnico tuttavia direi loro che non ci sono i presupposti per accettare un incarico di questo tipo, visto che l’unico obiettivo dei partiti che la appoggiano è quello di azzoppare la Meloni“.

Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda durante il Festival delle Città organizzato da Ali – Autonomie locali italiane. E sempre sulla leader di Fratelli d’Italia e la sua posizione in Europa, Calenda afferma: “Quando Meloni da Vox fa dichiarazioni sovraniste per l’Europa diventa un problema. Se batti i pugni sul tavolo pretendendo cose o dicendo all’Europa ‘è finita la pacchia’ quest’ultima ti fa una pernacchia“. Parole pesanti a cui si aggiunge anche il commento sulle condizioni della Capitale: “Non do un giudizio sul sindaco Gualtieri perché sono di parte, ma Roma fa più schifo di prima“.

