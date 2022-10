ROMA – Grande successo ieri per ‘Stasera c’è Cattelan‘, il late show di Alessandro Cattelan in onda in seconda serata su Rai 2. A infiammare il pubblico sui social è stato l’ospite della serata, Marco Mengoni che in studio ha presentato il suo ultimo lavoro Materia (Pelle). Il cantante, che sta registrando il tutto esaurito con il suo tour negli stadi italiani, ha parlato della sua una grande passione per il tennis e di quando ha commentato la coppa Davis. Poi si è tolto un sassolino dalla scarpa.

“Ero amico di Matteo Berrettini, ma abbiamo litigato”, ha rivelato il cantante. Motivo del diverbio una racchetta che il campione di tennis aveva promesso di inviare a Mengoni e che invece ha poi regalato a Jovanotti. Scoperto il misfatto sui social, il cantante ha scritto a Berrettini per rimproverarlo: “Ste cose non si fanno”.

Quindi il video-messaggio che ha scatenato l’ironia del web. “Matteo con te non ci parlo più. Lorenzo, dato che non giochi a tennis quella racchetta è mia. Me la puoi inviare”, ha dichiarato con naso e orecchie aggiunti da Cattelan al video.

Infine il gioco ‘tennista-pornostar’. Cattelan ha fatto ascoltare a Mengoni degli audio e quest’ultimo ha dovuto riconoscere se i versi erano tratti da film a luci rosse e appartenessero a tennisti sul campo.

