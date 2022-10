Marco Mengoni, da oggi disponibile il nuovo album Materia (Pelle)

ROMA – È disponibile da oggi Materia (Pelle), l’ultimo album di Marco Mengoni targato Epic Records. Il nuovo lavoro arriva a meno di un anno dal successo multiplatino di Materia (Terra), pubblicato lo scorso dicembre.

TOUR NEI PALAZZETTI GIÀ SOLD OUT

In concomitanza del progetto, è partito anche il tour nei palazzetti di Mengoni già tutto sold out e proprio in occasione della prima tappa milanese, il cantautore annuncia il ritorno negli stadi con #MarcoNegliStadi che lo porterà a Padova (20 giugno), a Salerno (24 giugno), a Bari (28 giugno), a Bologna (1 luglio) e a Torino (5 luglio).

Materia (Pelle) è il proseguimento del progetto musicale Materia, un percorso in tre album iniziato con MATERIA (Terra). In questo secondo tassello del progetto Materia, la Pelle ha un ruolo centrale: è contatto, sensorialità e istinto. La pelle è composta da molecole e atomi, ha un odore e una storia che comprende tutto il nostro vissuto. La nostra pelle non è mai uguale a ieri e domani sarà già diversa, muta di colore, di forma, si arricchisce di rughe, di esperienza, di tagli, del peso della gravità, vive.

LE TRACCE

Il nuovo album si sviluppa lungo 13 tracce (15 nella versione CD). Anche nella tracklist di Materia (Pelle) compaiono degli appunti nati durante le sessioni di registrazione con lo scopo di far immergere a pieno l’ascoltatore nell’atmosfera eterogenea che domina l’album. L’Appunto 3. 16-03-2022 nasce da divagazioni di Marco e Témé Tan durante le sessioni per la composizione e registrazione di Respira. Questo appunto suona come un sospiro, un canto estemporaneo che grazie alla musicalità della lingua spagnola accompagna con dolcezza e delicatezza l’ascoltatore. L’Appunto 4. 27-06-2022 è uno sviluppo alternativo del sample di voce di “Chiedimi come sto” e riflette parte delle suggestioni che pervadono il disco, che a tratti richiamano le atmosfere eteree dei canti corali.

IL VIDEO DI ‘TUTTI I MIEI RICORDI’

