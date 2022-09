Bimba di 7 anni azzannata da un pitbull

BARI – Saranno le indagini della polizia a ricostruire quanto accaduto ieri a Monteroni di Lecce, in Salento, dove una bimba di 7 anni è stata aggredita dal cane di famiglia. L’animale, di razza pitbull, l’avrebbe morsa al volto: la piccola, che non sarebbe in pericolo di vita, sarà sottoposta a intervento chirurgico nelle prossime ore nell’ospedale “Fazzi” di Lecce in cui è ricoverata. Sono in corso accertamenti.

