Cingolani: “Gli stoccaggi vanno bene, dall’Europa mi aspetto un tetto sul prezzo del gas entro settembre”

ROMA – Con il riempimento degli stoccaggi gas “siamo all’84-85%, come noto dobbiamo arrivare al 90% a ottobre, siamo anche leggermente in anticipo, certo con costi alti ma sugli stoccaggi andiamo bene”. Lo dice a Radio24 Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica.

“MI ASPETTO PROPOSTA UE SU PREZZO GAS ENTRO SETTEMBRE”

Per la proposta europea su un tetto al prezzo del gas alla ministeriale energia “il mandato dei 27 è per un paio di settimane, noi ci aspettiamo arrivi entro settembre“. Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, lo dice a Radio24. “Già ieri è arrivata la chiamata ai gruppi di esperti, incluso quello italiano, perché la Commissione vuole ragionare sulla proposta da fare”, riferisce Cingolani, “la chiamata di ieri dimostra che il lavoro è già in corso”.

Dunque “nei prossimi giorni usciranno le proposte. una dopo l’altra”, spiega il titolare del MiTE, “il mandato alla Commissione è di fare entro settembre una proposta”.

Ecco, valutando l’esito della ministeriale energia “se non è questo un successo mi spieghino cosa è un successo”, dice Cingolani, oltretutto per approvare la proposta “non serve l’unanimità ma visto che alcuni paesi hanno posizioni particolari si è deciso che si andrà a maggioranza qualificata” e, ribadisce, “il mancato dato alla Commisisone per fare la sua proposta è per settembre”.

“LA SETTIMANA PROSSIMA PROVVEDIMENTO GAS PREZZI CONTROLLATI”

“Intendo presentare per la settimana prossima un provvedimento molto chiaro nel quale si chiede di dare una certa quantità di gas alle aziende a un prezzo controllato. Trattandosi di aziende e non di onlus non si può chiedere loro di fare un regalo o darlo a prezzi scontati, si tratta di società che devono rispondere ad azionisti, quindi stiamo contestualmente pensando di consentire l’estrazione di 4-5 milioni di metri cubi su giacimenti esistenti, senza intaccare l’Alto Adriatico che è problematico per vari motivi, in modo da dare un aiuto, afferma ancora Cingolani.

Si tratta di un provvedimento “che voglio portare la settimana prossima in Consiglio dei ministri”, spiega Cingolani, “poi si deve votare in Parlamento, e se qualcuno vota contro lo dovrà spiegare alle aziende”.

Escluso l’Alto Adriatico, quindi, le aree candidate a una maggiore estrazione di metano sono il Medio Adriatico, il Canale di Sicilia, spiega il titolare del MiTE, ma “a una certa distanza dalle coste e in zone dove siamo già, il minimo che si posa fare senza stravolgere i piani a lungo termine”.

“ANCORA MINISTRO? TORNEREI A FARE MIO LAVORO RICERCATORE”

“C’è un tempo per i tecnici e un tempo per la politica. Il Parlamento si deve riappropriare delle sue prerogative. Io ho fatto quel che dovevo al meglio di come potevo”, e “ora tornerei a fare un lavoro più consono alla mia vita, di ricerca”, afferma Cingolani a Radio24 rispondendo alla domanda su una sua eventuale permanenza alla guida del MiTE anche nel governo che uscirà dal voto del 25 settembre.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it