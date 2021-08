Covid, 7.270 nuovi casi e 30 morti. Continuano ad aumentare i ricoveri

ROMA – Sono 7.270 i nuovi contagi di Covid-19 registrati oggi in Italia, su un totale di 216.969 tamponi molecolari e antigenici. Sale il tasso di positività, che oggi è al 3,3% contro il 3% di ieri. I morti sono invece in leggero calo, 31 contro i 30 di 24 ore fa. Aumentano anche i ricoveri: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 15 in più, per un totale di 352; nei reparti ordinari, invece, i pazienti Covid sono 2.975, con una crescita di 27 ricoverati rispetto a ieri. Lo riporta il bollettino odierno della Protezione civile.

LEGGI ANCHE: Speranza: “Oggi superiamo il 70% delle persone vaccinabili con almeno la prima dose”

Covid, Fauci: “Probabile terza dose di vaccino per tutti”