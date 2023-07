Tg Esteri, edizione del 12 luglio 2023

BRASILE. DOPO 4 ANNI RALLENTA LA DEFORESTAZIONE DELL’AMAZZONIA

Rallenta la deforestazione dell’Amazzonia: lo indicano i dati diffusi in Brasile dall’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), un ente federale specializzato in questo tipo di rilevazioni. Stando alle sue stime, nei primi sei mesi di quest’anno è stato disboscato circa il 33 per cento di territorio in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. L’inversione di tendenza è coincisa con l’inizio della presidenza di Luis Inacio Lula da Silva, dopo quattro anni consecutivi di incrementi durante il governo del precedente capo di Stato, Jair Bolsonaro. La difesa dell’Amazzonia è stata una delle promesse di Lula durante la campagna elettorale.

COLOMBIA. CON L’ELN È TREGUA, BERISTAIN: MA NON BASTA PER LA PACE

Dopo mesi di negoziati, il presidente della Colombia Gustavo Petro ha siglato un cessate il fuoco di 6 mesi con l’Esercito di liberazione nazionale, il gruppo armato rimasto fuori dall’accordo di pace nel 2016. Ma nel Paese il conflitto non è terminato come riferisce l’avvocato Txoritxu Beristain, che ha lavorato alla Commissione Verità: “Un anno fa abbiamo presentato il rapporto della Commissione realizzato a partire da oltre 30mila testimonianze. Illustra le cause della persistenza del conflitto e suggerisce delle proposte. Non basta la pace coi gruppi armati. Per cambiare la Colombia bisogna risolvere vari problemi, come l’esclusione sociale o l’impunità”.

MEZZALUNA ROSSA A JENIN: IMPATTO RAID È STATO DEVASTANTE

“Gli attacchi aerei e le operazioni di terra di Israele in un campo profughi sovraffollato costituiscono la violenza più grave mai commessa in Cisgiordania. Israele deve rispettare il diritto internazionale”. Lo ha detto il segretario Onu Antonio Guterres. All’indomani dell’assedio, a Jenin, “l’impatto dell’operazione militare dell’esercito israeliano sui civili è stato devastante: sono stati danneggiati 800 edifici, 300 sono distrutti, insieme a 6 chilometri di strade” denuncia Faisal Mahboob della Mezzaluna rossa, mentre Medici Senza Frontiere ha riferito di attacchi a ospedali e ambulanze.

COOPERAZIONE. I GIURISTI DI UNIDROIT: AFRICA STRATEGICA

Guarda all’Africa Unidroit, l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato. Lo fa con l’approssimarsi del centenario della sua fondazione, nel 2026, proponendo nuovi corsi per giuristi provenienti dal continente. Ben 17 i Paesi rappresentati nell’iniziativa di formazione che si è tenuta a giugno e luglio nella sede di Roma dell’organizzazione multilaterale, presso Villa Aldobrandini. Ignacio Tirado, segretario generale di Unidroit: “L’Africa è grande e vorremmo accrescere la nostra presenza nel continente. Per Unidroit è strategico diventare molto più africana di adesso”.