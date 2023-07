Tutti pazzi per i due cuccioli di panda nati in Corea del Sud

ROMA – C’è festa in Corea del Sud. Per la prima volta nella storia del Paese, sono nati due gemelli di panda gigante. A darli alla luce Ai Bao, una femmina ospitata al parco a tema Everland, vicino a Seoul.

I CUCCIOLI DI PANDA NATI IN COREA DEL SUD

I pandini sono due femmine, al momento grandi quanto il palmo di una mano. La prima pesa 180 grammi, la seconda 140. Sono nate a distanza di poche ore l’una dall’altra. Sia la madre che i cuccioli stanno bene.

In Corea del Sud è la prima volta che si verifica un parto gemellare di panda. La nascita dei gemelli, infatti, è considerata rara.

Sia la mamma Ai Bao che il papà Le Bao, già genitori di Fu Bao, vengono dalla Cina. Entrambi sono stati introdotti in Corea del Sud nel 2016, dove resteranno per un totale di 15 anni. Una pratica di ‘locazione temporanea’ definita ‘diplomazia dei panda’. Questi simpatici animali, infatti, vengono utilizzati da decenni come promotori di buoni rapporti tra Pechino e gli altri Paesi: la Cina li cede ‘temporaneamente’ (spesso sotto pagamento) per rafforzare le alleanze.

IL PANDA

Per oltre 50 anni è stato l’icona globale delle specie in estinzione e il simbolo del Wwf. Dal 2016, grazie alle politiche di conservazione, il panda gigante è stato declassato, diventando una specie vulnerabile.

LEGGI ANCHE: Wwf, il panda gigante non più minacciato ma ancora vulnerabile

I panda lottano per procreare, sia per il numero ridotto della specie che per problemi di infertilità e accoppiamento. Le femmine sono pronte per la riproduzione solo una volta l’anno, per un periodo di fertilità che dura un paio di giorni. Sono stati usati una serie di metodi insoliti per cercare di favorire la copulazione. In passato, sono stati mostrati ai panda video di rapporti sessuali di altri panda e ad alcuni è stato persino dato il Viagra. Per le femmine che ancora hanno difficoltà a concepire è stata utilizzata la fecondazione in vitro.

Si stima che vivano 1600 panda allo stato brado, la maggior parte dei quali si trova nelle montagne del Sichuan, in Cina.