Laura Pausini sorprende Tiziano Ferro in concerto a Bologna, sul palco il duetto improvvisato

ROMA – Continua il tour negli stadi, TZN 2023, di Tiziano Ferro e continuano le sorprese. Ieri il cantautore si è esibito al Renato Dall’Ara di Bologna e ha improvvisato un duetto con Laura Pausini. La popstar era tra il pubblico con un gruppo di amiche, le Sincronette.

Il 43enne ha intravisto la collega ed emozionato l’ha chiamata sul palco per un duetto che non era previsto o provato. Ferro si è lanciato per abbraciare e baciare la cantante romagnola, che – senza esitazione – ha raccolto l’invito per l’esibizione.

Insieme hanno cantato “Non me lo so spiegare”, brano che la Pausini ha reinterpretato nel 2006 inserendolo nel disco “Io canto”. I fan, neanche a dirlo, erano tutti in visibilio e oggi il video sta facendo il giro del web.