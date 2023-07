In Congo sms per ricordare alle mamme di far vaccinare i bambini

ROMA – Sms per ricordare gli appuntamenti per la vaccinazione dei bambini fino al primo anno di età: l’invio, alle mamme di Brazzaville, la capitale della Repubblica del Congo, è possibile grazie a un programma sostenuto dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e dal governo del Giappone.

A BRAZZAVILLE E POI NEL RESTO DEL PAESE

Dell’avvio del progetto ha riferito anche l’emittente Radio France International, con un servizio e interviste realizzate nel centro sanitario Tenrikyo. Secondo Pascaline Massamba, che gestisce la struttura, “l’iniziativa è utile perché le donne quando arrivano a casa dopo il parto si occupano solo delle faccende domestiche e non pensano più alle vaccinazioni”. Con i promemoria via sms, inviati due o tre giorni prima dell’appuntamento al telefono della madre registrato dopo il parto, tutto dovrebbe essere più facile. A beneficiare del servizio dovrebbe essere anzitutto la salute dei bambini. Il progetto si chiama “Mangwelé”. Secondo le informazioni fornite da responsabili locali di Unicef e rilanciate dalla stampa di Brazzaville, il servizio di promemoria via sms dovrebbe essere esteso dalla capitale al resto del Paese entro la fine dell’anno.