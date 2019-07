VIDEO |In Sicilia ‘pirata’ ubriaco investe due bimbi col Suv. Uno muore, l’altro è gravissimo

PALERMO – Un sorpasso azzardato a folle velocità all’altezza di un incrocio, in pieno centro, con un tasso alcolemico pari quasi a quattro volte quello consentito: poi la perdita del controllo dell’auto e lo schianto contro due cuginetti di 11 anni seduti sul gradino di casa dei vicini. Questa la dinamica dello spaventoso incidente che ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, ha causato la morte di un bimbo, Alessio D’Antonio, falciato da un suv guidato da un 37enne, R.G., che dopo essersi dato alla fuga è stato rintracciato e arrestato.

La scena che si è presentata davanti ai soccorritori, in via IV aprile, è stata agghiacciante con i due bambini falciati dall’auto, mentre un terzo ragazzino era riuscito a mettersi in salvo in tempo. I due bambini colpiti sono stati trasportati all’ospedale ‘Guzzardi’, dove però uno è giunto già morto. L’altro piccolo ferito gravemente è stato operato per cinque ore e successivamente trasferito in elicottero al Policlinico di Messina ma tuttora, secondo quanto riferiscono dalla squadra mobile di Ragusa, versa in condizioni disperate.