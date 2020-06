Stati generali: domani apre Conte, previsto Visco, da confermare Lagarde

ROMA – Ecco il programma della giornata di apertura degli Stati Generali, domani 13 giugno 2020 a Villa Pamphilj.

Alle 10.20 e’ previsto l’indirizzo di apertura del premier Giuseppe Conte. A seguire interverra’ David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Alle 11.00 sara’ Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea a prendere la parola seguita alle 11.30 da Paolo Gentiloni, Commissario europeo all’Economia. Christine Lagarde, Presidente BCE dovrebbe prendere la parola alle 12, anche se la presenza e’ ancora da confermare. Alle 12.30 interverra’ Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo. Dopo la pausa alle 14.30 sara’ Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, a intervenire seguito alle 15.00 da Angel Gurría, Segretario Generale dell’OCSE e alle 15.30 da Kristalina Georgieva, Direttrice operativa del FMI. Alle 16.30 si terra’ il Panel ‘Policy in the Post-Covid world: challenges and opportunities’. Parteciperanno Raffaella Sadun (Professor of Business Administration at Harvard Business School), Olivier Blanchard (Robert M. Solow Professor of Economics emeritus at MIT and Senior Fellow at the Peterson Institute for International Economics), John Van Reenen (Gordon y Billard Professor in Management and Economics at MIT).

Nelle prossime ore sara’ definito anche il programma della prossima settimana.