Il procuratore di Bergamo arriva a Palazzo Chigi, Conte: “Rifarei tutto”

ROMA – E’ arrivato a Palazzo Chigi il procuratore aggiunto di Bergamo Maria Cristina Rota per ascoltare come persona informata dei fatti il premier Giuseppe Conte. Il magistrato ha varcato il portone di palazzo Chigi a piedi insieme ad alcuni colleghi della Procura.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte in un’intervista a Repubblica spiega di non temere “affatto di essere indagato” e di aver “agito in scienza e coscienza. Mi sono subito messo doverosamente a disposizione dei magistrati per informarli sulle circostanze di cui sono a conoscenza”, dice il premier a proposito della possibilita’ di di essere indagato dopo il colloquio di oggi con i Pm nell’ambito dell’inchiesta sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. “Rifarei tutto quello che ho fatto perche’ come ho detto ho agito in scienza e coscienza”, dice Conte.