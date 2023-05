L’appello dal Friuli, Liani (Video Systems) su AI: “Servono regole europee”

UDINE – “Servono regole europee precise in merito all’utilizzo delle intelligenze artificiali. Il rischio altrimenti, è un uso non regolato che potrebbe portare a conseguenze anche negative. Questo appello potrebbe partire, con gran voce, proprio dal Friuli Venezia Giulia che tanto, con le sue aziende tecnologiche, sta innovando”. È quanto afferma Alessandro Liani, amministratore di Video Systems, l’ormai nota azienda di Codroipo (Udine) che si occupa di intelligenza artificiale applicata ai metodi di visione (telecamere).

LIANI: NECESSARIA LA SUPERVISIONE EUROPEA

“Si parla tanto di ChatGPT– spiega Liani- il garante per la privacy ha dato il via libera a ChatGPT, dopo la sospensione necessaria per verificare la protezione dei dati. E i tantissimi utenti dello strumento creativo di intelligenza artificiale hanno ricominciato a utilizzarlo ampiamente, per studio e per lavoro, o per divertimento. L’intelligenza artificiale è uno strumento dirompente, rivoluzionario, che sta andando oltre le visioni di 50 anni fa, poiché noi adesso siamo più maturi e competenti. Serve introdurre regole precise per l’utilizzo delle Ai. Il garante ha agito bene perché il problema di privacy effettivamente esisteva. Ci sono stati casi di calunnie in rete, tramite ChatGPT e rimane il problema della selezione nelle informazioni che sono veicolate da quell’app. La supervisione, anche europea, è necessaria“.

Video Systems ha di recente partecipato al Digital Manufacturing Industrial Summit (Dmis) di Valencia, in Spagna: ‘Ho discusso di come edge computing, AI ed IoT stanno supportando la crescita della digitalizzazione del settore manifatturiero e di come questo percorso virtuoso permetterà di avere cicli produttivi più sostenibili, con uso minore di materie prime ed energia e come questa sia l’unica strada per essere competitivi come Europa rispetto al resto del mondo”. Dopo la premiazione, a febbraio, dell’Ieee (Institute of Electrical and Electronics Engineers) per lo sviluppo di hardware e software con A.I. nel controllo della qualità del prodotto, Video Systems ha presentato il suo controllo qualità basato su robotica e A.I. alla fiera AT&T di Torino e nei giorni passati a Milano, per l’evento Made in Steel, dedicato al siderurgico.