VIDEO | Checco Zalone vince il David di Donatello con ‘Immigrato’: “Se lo sapevo venivo”

ROMA – “Se lo sapevo venivo“. È la reazione ironica e irriverente di un sorpreso e divertito Luca Medici, alias Checco Zalone, alla notizia della vittoria del David di Donatello per la Miglior canzone originale. T-shirt e jeans, in collegamento via web da casa, l’attore e esordiente regista (candidato anche in questa categoria ai prestigiosi premi) di ‘Tolo Tolo’, sconfigge tra gli altri la candidata all’Oscar Laura Pausini, lasciando tutti di stucco, perfino se stesso. “Non te lo aspettavi?”, chiede il conduttore della kermesse Paolo Conti. “No, la mia famiglia sono là che dormono. Non gliene frega niente”, risponde il comico che urlando chiama la moglie nell’altra stanza: “Mariangela ho vinto”. Poi i ringraziamenti: “La solita cricca di sinistra che vota gli amici, ah no questo era se perdevo”, dichiara Zalone, leggendo le parole scritte su un foglietto. “Grazie all’Accademia che con metodo meritocratico ha voluto riconoscermi questo premio”, aggiunge.

Il film ‘Tolo Tolo’ ha collezionato il maggior numero di spettatori tra quelli in sala entro il 28 febbraio 2021, e si è aggiudicato il David dello Spettatore.

