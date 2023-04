Francesco Guccini apre al Pd: “Forse mi iscrivo”

ROMA – Francesco Guccini potrebbe iscriversi al Pd. A rivelarlo è stato lo stesso cantautore in un’intervista a La Repubblica. “Io non sono mai uscito da casa Pd, ma è vero che non sono mai stato iscritto”, ha dichiarato. Ora che però lo storico amico Igor Taruffi (già assessore al Welfare in Emilia-Romagna) è stato nominato da Elly Shlein capo dell’organizzazione del Partito Democratico, le cose potrebbero cambiare. Su Taruffi il cantautore esprime la massima fiducia, mentre su Schlein ancora tentenna e appare attendista. “Quella di Igor non è l’unica anima che c’è nel partito. Ce ne sono tante. A partire da quella della segretaria” che per ora però “sta facendo bene”.

