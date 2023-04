Schlein presenta la nuova segreteria del Pd: “Zan ai diritti per frenare Meloni”. Ecco i 20 nomi

ROMA – Il segretario Pd Elly Schlein ha annunciato in una diretta Instagram la composizione della nuova segreteria del partito. “È una squadra solida e preparata alle sfide che ci aspettano, continueremo a voler essere un problema per il governo di Giorgia Meloni” , ha commentato la segretaria Schlein. “Sui diritti non possiamo dare niente per scontato, lo stiamo vedendo nelle ultime settimane. Avremo bisogno dell’impegno di Alessandro Zan per respingere i passi indietro che Meloni vorrebbe fare”, ha spiegato la segretaria Pd annunciando Alessandro Zan alla segreteria del partito con delega ai Diritti.

LA NUOVA SEGRETERIA DEL PD

– Alessandro Alfieri: Riforme e Pnrr.

– Davide Baruffi: Enti locali.

– Marta Bonafoni: Coordinatrice della segreteria, terzo settore e associazionismo.

– Stefania Bonaldi: PA, professioni e innovazione.

– Annalisa Corrado: Conversione ecologica, clima, green economy e agenda 2030.

– Alfredo d’Attorre: Università.

– Marco Furfaro: Responsabile iniziative politiche del Pd, welfare, contrasto alle diseguaglianze.

– Maria Cecilia Guerra: Politiche del lavoro.

– Camilla Laureti: Politiche agricole e alimentari.

– Marwa Mahmoud: Partecipazione e formazione politica.

– Pierfrancesco Maiorino: Politiche migratorie e Diritto alla casa.

– Irene Manzi: Scuola, istruzione, infanzia e povertà educativa.

– Antonio Misiani: Economia, finanze, imprese e infrastrutture.

– Giuseppe Provenzano: Esteri, Europa e cooperazione internazionale.

– Vincenza Rando: Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza.

– Sandro Ruotolo: Informazione, cultura e memoria.

– Marco Sarracino: Coesione territoriale, sud e aree interne.

– Marina Sereni: Diritto alla salute e sanità

– Debora Serracchiani: Giustizia.

– Igor Tartufi: Organizzazione Pd

– Alessandro Zan: Diritti

SCHLEIN AFFIDA A IACOPO MELIO IL DIPARTIMENTO INCLUSIONE DEL PD

Iacopo Melio, consigliere regionale toscano, attivista per i diritti umani e civili, fondatore della Onlus ‘#vorreiprendereiltreno’, guiderà il dipartimento inclusione del Pd, “quello riguardante l’inclusione contro ogni forma di barriera, non solo architettonica, ma soprattutto sociale e culturale”, scrive su Facebook dopo che la segretaria Elly Schlein gli ha proposto l’incarico.

“Ho accettato con orgoglio con la speranza di fare del mio meglio. L’ho fatto perché sono certo che questa nuova primavera del Pd, con Elly Schlein segretaria, saprà stare al fianco di tutte le persone, a partire dalla tutela dei diritti di ogni minoranza”. Melio assicura che lavorerà “affinché le etichette non abbiano più senso di esistere: per questo la disabilità sarà solo uno dei tanti aspetti che affronteremo in tema di parità, andando contro a quella categorizzazione che piace tanto a questo governo di destra che, addirittura, continua a valorizzare un ministero ‘ad hoc’ discriminante e retrogrado. In questo, il dipartimento che avrò il piacere di guidare come responsabile dovrà essere un esempio virtuoso: occorre lavorare per tutte e per tutti, senza pietismo e senza compassione, guardando soltanto alle persone e alle loro identità”.